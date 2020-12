Calciomercato Juventus, accordo chiuso | Ronaldo giocherà con Messi

Novità clamorose dalla Spagna in ottica calciomercato Juventus. In estate addio a Cristiano Ronaldo: sarà in squadra con Messi

La doppietta di rigore segnata al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona ha permesso alla Juventus di vincere il proprio girone e di rilanciare la propria candidatura alla conquista della Champions League. D’altronde Cristiano Ronaldo era stato preso proprio per provare a riportare i bianconeri sul tetto d’Europa. Teoricamente, visto il contratto in scadenza nel 2022, il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe anche un’altra opportunità per alzare la coppa dalle grandi orecchie, ma si fa sempre più strada l’ipotesi di un addio anticipato. L’alto ingaggio di CR7 è un problema per le casse juventine e lo stesso campione portoghese starebbe valutando l’idea di lasciare Torino. A tal proposito si registrano delle novità clamorose.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: doppio colpo Messi e Ronaldo

Stando a quanto riportato dal portale iberico ‘Diario Gol’, Cristiano Ronaldo è destinato a tornare al Manchester United. In tal senso sarebbe già stato chiuso l’accordo tra i ‘Red Devils’ e lo sponsor Chevrolet per il suo acquisto in estate, battendo la concorrenza del Paris Saint-Germain. Ma c’è di più: il colosso delle automobili avrebbe intenzione di finanziare anche l’arrivo (a costo zero) di Lionel Messi, con il quale si inizierà a trattare da gennaio, visto che la ‘Pulce’ non pare propenso a rinnovare con il Barcellona. L’intenzione è quella di far giocare i due più grandi protagonisti del secolo con la stessa maglia.