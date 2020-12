Pjanic scontento della sua avventura al Barcellona: i betting analyst aprono una scommessa su un possibile trasferimento all’Inter già nel mercato di gennaio

Miralem Pjanic dopo quattro stagioni ha lasciato la Juventus la scorsa estate. Il bosniaco è sbarcato al Barcellona nello scambio con Arthur, ma finora la sua avventura in maglia blaugrana è stata contrassegnata da pochi sussulti. Il centrocampista classe ’90 sta faticando nello scacchiere di Koeman e alla vigilia del match perso per 3-0 con i bianconeri in Champions League si è sfogato per il poco spazio che gli ha concesso il tecnico olandese soprattutto in campionato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Allegri riabbraccia Pjanic: ancora insieme!

Calciomercato Inter, i bookmaker vedono Pjanic in nerazzurro

Pjanic non è al momento soddisfatto della parentesi al Barça, un malcontento che potrebbe sfociare in un clamoroso ritorno in Italia come scrive ‘Agipronews.it’. Secondo quanto scrive il portale, i betting analyst di ‘Sisal Matchpoint’ punterebbero sulla nostalgia dell’ex Juve di ritornare a calcare i campi della Serie A e avrebbero aperto una scommessa sul ritorno nel Belpaese, in particolare sul suo passaggio all’Inter a gennaio. Il trasferimento in nerazzurro alla corte di Conte, nel prossimo mercato invernale, sarebbe quotato a 6.00 dall’agenzia di scommesse. Scenario surreale o che vale una puntata per gennaio? Staremo a vedere…