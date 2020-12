Calciomercato Inter, Pavoletti chiama Nainggolan | Atteso per gennaio

Pavoletti si carica per la sfida di domenica e chiama Nainggolan, atteso già a gennaio

Domenica scenderanno in campo Inter e Cagliari nel lunch match delle 12:30. La grinta e la voglia di riprendersi subito il campionato dopo l’eliminazione dalla Champions League per l’Inter, ma dall’altro lato ci sarà la squadra di Di Francesco che ha ritrovato il proprio centravanti, Leonardo Pavoletti. L’ex Genoa e Napoli ai microfoni di ‘Videolina’, durante il programma ‘Il Cagliari in diretta’, ha commentato quella che sarà la sfida di domenica, ma ha anche anticipato i temi di calciomercato, con un chiaro riferimento a Radja Nainggolan, suo ex compagno di squadra.

“Un giocatore come lui ci vorrebbe sempre, sia dentro che fuori dal campo. È un giocatore che nello spogliatoio ti alza l’asticella. Poi lui ama stare a Cagliari, quindi non credo ci sia altro da aggiungere. Il presidente magari a gennaio ci fa un bel regalo” ha dichiarato l’attaccante rossoblu. Un affare che potrebbe essere propiziato da una rosa adesso ampia per affrontare solo il campionato e la Coppa Italia e che potrebbe spingere i nerazzurri a sfoltire il novero di giocatori a disposizione di Conte.