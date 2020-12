Ue, Conte annuncia: “Accordo sul Next Generation EU”

Il presidente del Consiglio ha annunciato l’accordo nel Consiglio Europeo sul NextGenerationEU: sbloccati 209 miliardi per l’Italia

Via libera dal Consiglio Europeo al Next Generation EU: è il premier Giuseppe Conte ad annunciarlo tramite social. Il presidente del Consiglio su Twitter scrive: “Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all’Italia: 209 miliardi. Approvato anche il Bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre!”.

Il Next Generation EU è il piano di aiuti approvato dall’Unione Europea per sostenere le Nazioni maggiormente colpite dal Covid-19. Per l’Italia sono previsti aiuti per 209 miliardi di euro.