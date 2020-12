Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal ha parlato della vittoria dello scudetto dopo l’uscita dalle coppe europee

L’Inter non è andata oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar ieri sera. Un pareggio che ha decretato l’uscita non solo dalla Champions, ma anche dall’Europa League visto il quarto posto nel girone. I nerazzurri hanno conquistato solo una vittoria in sei partite, un rendimento troppo poco produttivo per proseguire il cammino in Europa. D’ora in poi l’Inter avrà solo una competizione, ovvero la Serie A, almeno fino a quando ripartirà la Coppa Italia. E sono arrivate le parole di Arturo Vidal sul momento della squadra.

Inter, Vidal: “Ce la metteremo tutta per lo scudetto”

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, sul suo profilo Twitter ha rilasciato un pensiero dopo l’uscita dalla Champions League: “E’ molto triste vedere persa un’occasione única per qualificarci agli ottavi di finale della Champions“. Prima il dispiacere, poi la carica per il prosieguo della stagione: “Ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo scudetto.. Forza Inter!“. Insomma, l’obiettivo dei nerazzurri ora è chiaro: vincere il campionato.