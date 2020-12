Fantacalcio, consigli e probabili formazioni dell’undicesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, all’ottava giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Nuovo turno di Serie A alle porte per gli amanti del Fantacalcio e nuovo appuntamento con i consigli e le probabili formazioni in un’undicesima giornata di campionato che promette spettacolo. Si parte venerdì sera con il Sassuolo che ospita il Benevento e si chiude domenica alle ore 20.45, con il match di San Siro fra il Milan di Stefano Pioli ed il Parma di Fabio Liverani.

Sassuolo-Benevento venerdì ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Lapadula, Caprari.

⚡Hot: Berardi vuole tornare al gol. Bene Schiattarella fra gli ospiti

⛔Not: Tuia non ci fa impazzire

⚽Sorpresa: Attenzione al bonus da Ferrari

Crotone-Spezia sabato ore 15

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

⚡Hot: Simy e Nzola, bomber di provincia! Ok Ricci e Vulic

⛔Not: Terzi non ci convince

⚽Sorpresa: Molina è in un grande stato di forma

Torino-Udinese sabato ore 18

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.

⚡Hot: Belotti è una garanzia assoluta! Ok Pereyra

⛔Not: Becao non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: ritorno alla rete per Simone Zaza?

Lazio-Verona sabato ore 20.45

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Caicedo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

⚡Hot: Milinkovic-Savic vuole la seconda rete di fila. Giusto continuare a puntare su Zaccagni

⛔Not: Radu non è una priorità

⚽Sorpresa: Attenzione a Lazovic

Cagliari-Inter domenica ore 12.30

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

⚡Hot: Joao Pedro e Barella sono gli uomini di maggior rendimento delle due squadre

⛔Not: Perisic non ha brillato contro lo Shakhtar

⚽Sorpresa: Pavoletti sa come far male!

Atalanta-Fiorentina domenica ore 15.00

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Ruggeri; Gomez; Ilicic, Muriel.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Ger. Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery.

⚡Hot: Muriel è caldo, schieratelo al pari di Romero e Biraghi

⛔Not: Un turno di riposo per Caceres

⚽Sorpresa: Per Pessina è tempo di bonus pesanti!

Bologna-Roma domenica ore 15.00

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

⚡Hot: Barrow-Mkhitaryan gli uomini bonus! sì a Spinazzola e Soriano

⛔Not: Tomiyasu va spesso in difficoltà

⚽Sorpresa: Cristante può metterci la testa!

Napoli-Sampdoria domenica ore 15.00

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.

⚡Hot: Mertens-Insigne da mettere! Promosso Thorsby tra i blucerchiati

⛔Not: Momento nero per Augello

⚽Sorpresa: Zielinski è pronto a spiccare il volo!

Genoa-Juventus domenica ore 18.00

GENOA (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Shomudorov, Scamacca.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

⚡Hot: Ronaldo-Cuadrado non si toccano! Del Geno stuzzica l’ex Sturaro

⛔Not: Badelj può andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Dybala, ora o mai più!

Milan-Parma domenica ore 20.45

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh; Gervinho; Cornelius.

⚡Hot: Theo-Kessie i più in forma! Gervinho si può schierare

⛔Not: Meglio non puntare su Scozzarella

⚽Sorpresa: Inglese sa come segnare a San Siro

Giorgio Trobbiani-Martin Sartorio