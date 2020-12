Si è chiusa la fase a gironi di Europa League: le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma ai sedicesimi di finali

Milan, Napoli e Roma: tris italiano in Europa League con tutte le squadre che passano ai sedicesimi di finale da prime del girone. Un traguardo importante considerato anche le big che scenderanno dalla Champions League (Manchester United e Ajax su tutte). Si è chiusa la fase a gironi della competizione e lunedì ci sarà il sorteggio con gli accoppiamenti nei sedicesimi di finale. Per le italiane avversari alla portata: i veri pericoli potrebbero arrivare da Benfica e Salisburgo, mentre la prima fascia è da Champions con tra le altre anche Arsenal, Tottenham e Bayer Leverkusen. Per il sorteggio, non si potranno sfidare squadre dello stesso Paese. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, idea nerazzurra per il dopo Calhanoglu

Ecco le due fasce per il sorteggio:

Fascia 1: Milan, Napoli, Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, PSV,, Leicester, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Ajax, Bruges, Manchester United, Shakhtar Donetsk

Fascia 2: Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lilla, Maccabi Tel Aviv, Anversa, Wolfsberger, Stella Rossa, Krasnodar, Olympiacos, Salisburgo, Dinamo Kiev