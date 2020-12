Europa League, Napoli pari e primo posto | Ko indolore per la Roma

Napoli-Real Sociedad e Cska Sofia-Roma chiudono i gironi di Europa League: pari e primo posto per Gattuso, ko indolore per Fonseca

Napoli e Roma hanno chiuso il girone di Europa League: primo posto per entrambe le squadre italiane e, se per i giallorossi era già scritto e il ko contro il Cska Sofia non cambia nulla, gli azzurri lo hanno ottenuto questa sera. Pareggio per gli uomini di Gattuso: 1-1 contro la Real Sociedad. Di Zielinski il gol che apre le marcature dell primo match allo stadio Diego Armando Maradona. Il pareggio arriva nel finale con Willian Josè e fa andare avanti sia gli azzurri che gli spagnoli. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Perde, invece, una Roma largamente rimaneggiata in Bulgaria: il gol di Milanese è l’unico raggio di luce in una partita affrontata con troppa leggerezza dalla squadra di Fonseca come testimoniano gli errori di Diawara e Fazio. Di Rodrigues e Ali Sowe (doppietta) le reti dei padroni di casa.

NAPOLI-REAL SOCIEDAD 1-1: 35′ Zielinski (N), Willian Josè (R)

Classifica Girone F: Napoli 11, Real Sociedad 9, Az 8, Rijeka 4

CSKA SOFIA-ROMA 3-1: 5′ Rodrigues (C), 22′ Milanese (R), 34′ e 55′ Ali Sowe (C)

Classifica Girone A: Roma 13, Young Boys 8, Cluj 6, Cska Sofia 5