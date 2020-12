Sparta Praga-Milan sarà decisiva per il primo posto nel girone H di Europa League e Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale

Già qualificato ai sedicesimi di finale di Europa League, il Milan cercherà contro lo Sparta Praga il primo posto nel Gruppo H, pur consapevole di dipendere anche dal risultato del Lille. Secondi con un punto di svantaggio dai francesi, i rossoneri devono sperare in un passo falso transalpino contro il Celtic per non rendere vana l’eventuale vittoria questa sera. Ancora senza Ibrahimovic e Kjaer, Pioli si affida al solito turnover di coppa. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sparta Praga-Milan

SPARTA PRAGA (3-5-2): Heca; Vitik, Plechaty, Lischka; Wieaner, Sacek, Soucek, Karabec, Polidar; Minchev, Plavsic. All.: Kotal

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu; Conti, Duarte, Kalulu, Dalot; Krunic, Tonali; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo. All.: Pioli

CLASSIFICA GRUPPO H: Lille 11; Milan 10; Sparta Praga 6; Celtic 1