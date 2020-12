Cska Sofia-Roma è l’ultima partita della fase a gironi per i giallorossi, Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Già sicura del primo posto in classifica e del ruolo di testa di serie nei sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League (14 dicembre alle 13), la Roma chiude la fase a gironi in casa del Cska Sofia. Una gara che non avrà nulla da dire a livello di classifica, ma che consentirà a Paulo Fonseca di lanciare qualche giovane. Ancora con zero gol all’attivo nel torneo, i padroni di casa cercheranno la prima rete nel Gruppo A per trovare almeno una piccola gioia in un cammino nefasto. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cska Sofia-Roma

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Younga, Geferson, Mazikou; Tiago Rodrigues; Sowe, Sankharé. All.: Akrapovic

ROMA (3-4-2-1): Boer; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Milanese, Diawara, Bamba; Pedro, Perez; Mayoral. All.: Fonseca

CLASSIFICA GRUPPO A: Roma 13; Young Boys 7; Cluj 5; Cska Sofia 2