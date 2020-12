Coronavirus, il bollettino del 10 dicembre: 16.999 nuovi casi

16.999 nuovi casi e 887 decessi: il bollettino del Ministero della Salute relativo al bollettino del 10 dicembre

Sono 16.999 i nuovi casi da Coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver eseguito 171.586 tamponi. Da ieri, registrati altri 887 morti che portano il totale delle vittime a 62.626 da inizio emergenza. È il dato più tragico. Dopo il record di 993 morti del 3 dicembre, è il secondo dato più alto di vittime nella seconda ondata. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.291, con un calo di 29 unità rispetto al giorno precedente. Il dato positivo riguarda il numero dei guariti che ha superato il milione di persone (1.027.994).

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Gli attualmente positivi in Italia sono 696.527 (-13.988 da ieri). Per quanto riguarda le regioni più contagiate, si registrano 4.197 nuovi casi in Veneto, 2.093 in Lombardia e 1.488 nel Lazio.