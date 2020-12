Inter, risposta polemica di Conte ad Anna Billò | Bufera sui social

Serata amara per l’Inter di Conte che con una prestazione sottotono saluta la Champions League. Non sono mancate polemiche nel post partita

“Che problemi di gioco ci sono? Chi gioca contro di noi stravolge sempre il modo di scendere in campo, anche stasera ci hanno affrontato in maniera diversa. Pensate prima di fare le domande”. Così Antonio Conte ha risposto in modo polemico ad una domanda e considerazione della conduttrice di ‘Sky’, Anna Billò, prima di intraprendere accendere nuovamente la scintilla stuzzicato anche da Fabio Capello.

Un atteggiamento quello del tecnico dell’Inter dopo il pari amaro di Champions che non è piaciuto sui social dove è arrivata una pioggia di critiche.

#conte non lo caccerei per la partita di merda,

non per il 352 fisso,

non perché non fa giocare #Eriksen,

ma per l’intervista da vigliacco che ha fatto a Sky trattando male la Billò e soprattutto tutti i tifosi interisti che volevano delle risposte. #CONTEOUT@inter #Marotta

— Diabolik1908 (@Diabolik1908) December 9, 2020