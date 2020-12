Calciomercato Real Madrid, annuncio di Zidane sul suo futuro

Zidane sul futuro: “Non sarò mai l’Alex Ferguson del Real Madrid”

Zinedine Zidane scaccia crisi ed esonero con due fondamentali vittorie in Liga e Champions League. Il successo contro il Borussia Monchengladbach ha inoltre garantito al Real Madrid il primo posto nel girone. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’allenatore francese allontana dunque l’esonero e, intervistato nel post partita, parla così del proprio futuro: “Non sarò mai l’Alex Ferguson del Real Madrid, questo è certo. Voglio godermi quello che faccio. Non so quanto rimarrò al Real e non ci penso. Sono molto felice adesso di esserci anche nei momenti più difficili. Sono questi i momenti che ti regala spesso la vita. Sono a Madrid da molto tempo e voglio rimanerci ancora per un po’“. L’ex centrocampista, accostato in diverse sessioni di calciomercato anche alla panchina della Juventus, resta dunque alla guida dei ‘Blancos’, almeno per il momento.