Dalla Francia giunge notizia che Kamara, che piace al Milan, viene valutato ben 60 milioni di euro dal Marsiglia

Il Marsiglia non si rassegna a perdere Boubacar Kamara. Il difensore classe 1999 è da tempo sul taccuino del Milan ma piace parecchio anche al Barcellona e in Premier League. Proprio l’Inghilterra sembra essere la destinazione più probabile per il calciatore vista l’alta valutazione fatta dai francesi.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, per cedere Kamara l’OM chiederebbe ben 60 milioni di euro. Una cifra che appare davvero esagerata se si considera che il contratto del calciatore scadrà nel 2022. Ad oggi non c’è un accordo tra le parti e la sensazione è che alla fine Kamara possa dire addio al Marsiglia per una cifra più bassa. Il rischio di perderlo a zero, come sta succedendo con Thauvin, altro elemento dell’OM finito nel mirino del Milan, è davvero alto.