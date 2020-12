Calciomercato Milan, colpo in difesa: prezzo di saldo | Maldini sceglie

Il Milan ha tutta l’intenzione di piazzare un colpo di livello per rinforzare la sua difesa. Maldini è al lavoro su diversi nomi: di seguito gli ultimi aggiornamenti

Il Milan resta molto attivo in ottica mercato. Uno dei reparti che Stefano Pioli dovrà necessariamente vedere rinforzato è quello difensivo. Dopo il mancato arrivo di un centrale in estate, infatti, la società vuole mettere a disposizione un giovane già affidabile, ma anche di grande prospettiva. Sono diversi i nomi sul tavolo di Paolo Maldini: scopriamo quali sono le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Milan, Maldini rinforza la difesa: Kabak più facile di Lovato

La pessima stagione dello Schalke 04, come riporta ‘Tuttosport’, potrebbe essere un viatico per semplificare l’arrivo di Ozan Kabak. I tedeschi chiedevano 25 milioni di euro per il centrale, ma questa cifra, visto la classifica dei tedeschi, dovrà necessariamente abbassarsi. Discorso inverso per Matteo Lovato. Il centrale del Verona piace molto ai rossoneri, ma non si può pensare di pagare i 20 milioni richiesti. Valutazioni che potrebbe incidere fortemente sul colpo finale. Anche Simakan resta uno dei primi nomi in lista.