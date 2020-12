Calciomercato, Don Balon: Isco molto vicino al Milan, 20 milioni di euro

Dalla Spagna arriva una notizia che, se confermata, sarebbe clamorosa: Isco sarebbe molto vicino al passaggio al Milan a gennaio

Il Milan, impegnato questa sera nell’ultimo turno della fase a gironi dell’Europa League contro lo Sparta Praga, continua la sua rincorsa, che appare inarrestabile, anche in campionato. I rossoneri di Stefano Pioli sono, infatti, in testa alla classifica della Serie A con 26 punti, 5 in più dei ‘cugini’ dell’Inter, frutto di otto vittorie e due pareggi. E con Zlatan Ibrahimovic in vetta alla classifica dei cannonieri con 10 reti. Alla vigilia dell’inizio della stagione, in pochissimi avevano previsto i meneghini come protagonisti assoluti, almeno fino a questo momento. Adesso, per puntare ancora più in alto, e visto che la sessione di mercato invernale si avvicina, la proprietà potrebbe decidere di investire. Innanzitutto, portando a termine le trattative per il rinnovo di Gigio Donnarumma, mentre quella per Hakan Calhanoglu fatica a decollare, le distanze restano ampie. E proprio in quel reparto potrebbe arrivare l’innesto di qualità.

Calciomercato, “Isco è molto vicino al Milan!”

Real Madrid e Milan, nel corso di questi anni, hanno concluso alcune operazioni davvero interessanti. Basti pensare a Theo Hernandez, approdato in rossonero nel 2019 e protagonista di due annate importantissime. Mentre nel calciomercato del 2020 è arrivato, in prestito secco, Brahim Diaz in Serie A. Adesso, nel gennaio del 2021, potrebbe concludersi una nuova operazione tra le due società. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘Don Balon’, Isco sarebbe molto vicino al Milan. Fuori dal progetto di Zinedine Zidane, il 28enne fantasista spagnolo ha voglia di mettersi in mostra per convincere il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, a convocarlo per gli Europei. E gradirebbe molto la destinazione Milan. Il presidente Florentino Perez ha fissato il prezzo, 20 milioni di euro, e anche Arsenal ed Everton sarebbero sulle sue tracce. Ma, allo stato attuale, secondo il media spagnolo, sarebbe proprio il Milan la squadra più vicina ad accaparrarsi Isco nella sessione di mercato di gennaio.