Calciomercato Lazio, post Inzaghi: rispunta il big | Corsa a cinque

Il rinnovo tarda ad arrivare e così si rialimentano le voci sul possibile addio alla Lazio di Simone Inzaghi. Per la sua successione torna a galla il nome di Allegri

Tornano alla ribalta le voci di un possibile addio alla Lazio di Simone Inzaghi al termine di questa stagione. Il tutto è imputabile al mancato rinnovo del contratto attualmente in scadenza il prossimo giugno. Al momento, come riporta ‘Il Messaggero’, non risultano esserci stati passi in avanti e così riemerge la schiera di papabili alla successione del 44enne di Piacenza, in queste ore accostato all’Inter per il dopo Conte.

Calciomercato Lazio, da Allegri a due grandi ex: le ultime sul post Inzaghi

Chi al posto di Inzaghi? Lo stesso quotidiano romano rilancia la candidatura di Massimiliano Allegri, che però pretende uno stipendio importante – minimo 7 milioni di euro – e un calciomercato all’altezza per competere subito per lo Scudetto. Parliamo dunque di una pista difficilmente percorribile dalla società di Lotito, mentre sono più plausibili le altre quattro che conducono rispettivamente a De Zerbi, in scadenza col Sassuolo, Juric e ai grandi ex Mihajlovic e Sergio Conceiçao, adesso al Porto.