Accasatosi al Manchester United a inizio ottobre, Cavani ha confermato di avere avuto diversi colloqui con squadre italiane

Dopo aver superato la prima fase di ambientamento, Edinson Cavani si sta ritagliando degli spazi importanti nel Manchester United che deve proprio ad una doppietta e un assist dell’attaccante uruguaiano la vittoria in rimonta contro il Southampton. Corteggiato a lungo dal Benfica, l’ex Psg ha confermato oggi di essere stato contattato in più di un’occasione da Inter e Juventus.

“Sarò sempre riconoscente ai tifosi del Napoli – le parole del Matador a ‘mondonapoli.it’ – è per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo”. I bianconeri, dopo aver trattato anche per Dzeko e Suarez, hanno preso Morata. I nerazzurri hanno virato su Pinamonti per il ruolo di vice Lukaku.