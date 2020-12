Calciomercato Inter, decisione a sorpresa: addio e scambio subito

L’Inter cerca fondi sul mercato dopo il flop in Europa e valuta la partenza di Sensi a gennaio: possibile scambio col Napoli per Milik

È tempo di bilanci in casa Inter, l’eliminazione precoce dalle competizioni europee ha prodotto perdite pesanti per i nerazzurri. Ecco, quindi, che la società meneghina rischia di non poter investire nel mercato di gennaio e per rinforzare la rosa potrebbe essere costretta a vendere. Oltre ad Eriksen, considerato ormai partente a Milano, i nerazzurri potrebbero sacrificare altri elementi nella prossima finestra i mercato. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, l’Inter avrebbe deciso di cedere Stefano Sensi per fare un po’ di cassa. I continui infortuni del centrocampista ex Sassuolo, infatti, lo hanno reso uno dei possibili sacrificabili fra i nerazzurri. Attenzione anche allo scambio in Serie A.

Calciomercato Inter, Sensi ai saluti | Idea scambio con Milik

Le grandi prestazioni della prima parte della scorsa stagione sono un ricordo lontano, ormai, per Stefano Sensi. Il centrocampista della Nazionale, di fatto, non ha più avuto pace dagli infortuni e non è più riuscito ad essere presente con continuità nell’undici di Conte. Una condizione che lo ha portato ad essere sempre più ai margini dei progetti futuri dell’Inter, che ora potrebbe metterlo sul mercato. I nerazzurri, poi, potrebbero tentare anche lo scambio con Milik.

Marotta è, da tempo, alla ricerca di un vice Lukaku e l’eliminazione dalle competizioni europee ha tranciato i fondi del club meneghino. Così uno scambio con il Napoli potrebbe essere l’idea giusta per ottimizzare l’uscita di Sensi. L’ex Sassuolo a Milano verrebbe valutato intorno ai 20 milioni: dall’exploit della scorsa stagione alla possibile uscita in sordina a gennaio.