L’eliminazione dell’Inter dalla prossima Champions League potrebbe cambiare anche i piani per il prossimo calciomercato. Occhio alla posizione di Christian Eriksen

Il pareggio di ieri tra Inter e Shakhtar Donetsk ha segnato l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League. La Beneamata non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro gli ucraini ed è arrivata quarta nel girone, terminando così il suo cammino europeo per quest’anno. Il futuro di Antonio Conte sembra dunque in bilico e occhio, di conseguenza, anche alla posizione di Christian Eriksen. Di seguito le ultime novità sul danese.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte fa ‘ricca’ la Juventus | Che perdite dopo l’eliminazione!

Calciomercato Inter, la variazione per il futuro di Eriksen

Il calciatore danese sembra ai margini del progetto di Antonio Conte e potrebbe andare via già a gennaio. Come riportato alcuni giorni fa da Calciomercato.it, l’Inter potrebbe accontentarsi di cedere in prestito l’ex Tottenham, in modo da risparmiare il suo alto ingaggio. In questo modo, Marotta potrebbe avere anche un vantaggio: verificare il valore effettivo del calciatore in un altro contesto e farlo rientrare a Milano a giugno. Con un eventuale addio a Conte in estate e l’arrivo di un nuovo tecnico, il danese potrebbe essere posto al centro del nuovo progetto nerazzurro.