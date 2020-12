Il Cagliari e Di Francesco recuperano per la partita contro l’Inter, Giovanni Simeone. L’attaccante è guarito dal coronavirus

Il Cagliari riabbraccia Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, autore di cinque gol e un assist in campionato, è stato costretto a saltare le ultime due partite, contro Spezia e Verona, a causa del coronavirus. Il calciatore classe 1995 è guarito e oggi – come riporta il sito ufficiale dei sardi – ha svolto parte dell’allenamento col gruppo.

La squadra di Di Francesco recupera così una pedina fondamentale in vista del match di domenica alle 12.30 contro l’Inter alla Sardegna Arena. I prossimi allenamenti serviranno a capire se Simeone potrà scendere in campo dal primo minuto o se ci sarà ancora spazio per Pavoletti che di certo non ha deluso, con un gol e un assist nelle due partite disputate in Serie A.