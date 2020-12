Il sondaggio su Twitter dedicato oggi da Calciomercato.it al destino di Inter e Atalanta in Champions: il verdetto degli utenti

Serata di Champions League determinante per Inter e Atalanta. Dopo il passaggio del turno di Juventus e Lazio, anche le due compagini nerazzurre inseguono il pass per gli ottavi di finale.

Impegni difficili per gli uomini di Conte contro lo Shakhtar Donetsk e per quelli di Gasperini contro l’Ajax. Ai primi, serve vincere ma potrebbe non bastare. Ai secondi, basta il pari per avanzare. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti come andrà a finire questa sera. Nel sondaggio, su Twitter, verdetto impietoso per l’Inter. Per il 42,5%, passerà soltanto l’Atalanta. Passaggio di entrambe le squadre votato appena dal 26%. C’è spazio anche per il pessimismo: doppia eliminazione per il 21,9% dei votanti. Per appena il 9,6%, ci sarà il passaggio del turno della sola Inter.