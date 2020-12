La Ministra Bonetti si dice pronta a dimettersi se Conte non ritirerà la task force per il Recovery Plan

Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, appartenente al partito Italia Viva di Matteo Renzi, si dice contraria alla task force che dovrebbe gestire il Recovery Plan. Chiaro, come riportato da 'Ansa', il suo messaggio recapitato al Premier: "Sarei pronta a dimettermi se Conte non ritira la task force". Continua dunque la tensione tra i partiti di maggioranza. Matteo Renzi, intervenendo a un convegno, ha spiegato: "Sulla task force Conte si fermerà, ma se si impunta il Parlamento è sovrano".