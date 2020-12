Riscossa Rabiot, in Francia lo esaltano | “La Juventus l’ha trasformato”

L’inizio di stagione di Adrien Rabiot è assolutamente al di sopra delle aspettative. Un agente francese loda la Juventus e le prestazioni del centrocampista

Adrien Rabiot ha stupito tutti in questa stagione. Dopo le tantissime critiche ricevute l’anno scorso agli ordini di Maurizio Sarri, il centrocampista sta mostrando le sue grandi doti con la Juventus. Il colpo a parametro zero, ma con laute commissioni, sta ora dando i suoi frutti e il centrocampista si sta imponendo come uno degli uomini di punta nello scacchiere di Andrea Pirlo. Anche un noto procuratore francese ha lodato la trasformazione dell’ex PSG.

Il riscatto di Rabiot: Lee Mee non ha dubbi sui meriti della Juventus

L’agente Lee Mee ha sottolineato con stupore la netta crescita del mediano ai microfoni di ‘Tuttosport’: “In Francia molti si chiedono come abbia fatto la Juventus a trasformarlo così. E’ diverso il calciatore, ma soprattutto l’uomo. Ora è una macchina a livello fisico. Sembra una sorta di Redondo 2.0, un Redondo moderno. Io che conosco i bianconeri non sono stupito“. Nuovi complimenti per il centrocampista che sta attirando le attenzioni di tutti anche in patria. Vedremo se la sua crescita si consoliderà nelle prossime settimane in bianconero.