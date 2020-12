Il ricorso presentato dal Napoli in merito alla partita persa a tavolino con la Juventus verrà discusso martedì 22 dicembre

La scottante vicenda del famoso Juventus-Napoli vinto a tavolino dai bianconeri per 3-0 è ancora a caccia della sua definitiva conclusione. Nei primi due gradi di giudizio il club di Aurelio De Laurentiis è stato punito con il KO d’ufficio e con un punto di penalizzazione in Serie A. L’udienza del Collegio di garanzia dello sport per il caso Juventus-Napoli si svolgerà il prossimo 22 dicembre alle ore 14.30, come sottolineato anche dall’Ansa.

Sarà a sezioni riunite con il presidente Franco Frattini e quattro componenti delle altre sezioni. Nella stessa verrà dunque discusso il ricorso della società azzurra.