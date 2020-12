Tra i più pericolosi nel primo tempo, Lautaro Martinez è stato sostituito all’85’ e ha manifestato un certo nervosismo

Dopo aver colpito una traversa nel primo tempo, mettendosi in mostra come uno dei migliori in campo, Lautaro Martinez è notevolmente calato nella seconda frazione, riducendo drasticamente il proprio apporto alla squadra. Sostituito all’85’ per far entrare Eriksen, l’attaccante argentino è apparso abbastanza nervoso, manifestando la sua insofferenza con un gesto abbastanza vistoso al momento del cambio. Una scena accaduta mentre Conte era girato.