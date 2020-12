Antonio Conte finisce nel mirino della critica dopo l’eliminazione dalla Champions League della sua Inter

Serata da dimenticare per l‘Inter di Antonio Conte che va fuori dalla Champions League dopo il pari a reti bianche contro lo Shakhtar. Uno 0 a 0 con gli ucraini che condanna i nerazzurri e mette sotto accusa il tecnico italiano. Tra i tifosi sui social e non solo è l’ex allenatore del Chelsea il maggiore responsabile di questa ennesima disfatta dell’Inter in campo europeo.

Inter, Bargiggia: “Ma come ca**o gioca male?”

Paolo Bargiggia – intervenendo sui social, con una serie di tweet – ha attaccato proprio Conte in maniera non proprio leggera: “Risultato a parte – si legge – anche se poi era l’unica cosa che contava, ma come ca**o gioca male l’Inter di Conte? Da tempo scrivo che è un tecnico sopravvalutato, esageratamente costoso e ingombrante. Parlavo di licenziamento. Stasera la chiudo qui. Il tecnico più accontentato sul mercato dal suo club nelle ultime due stagioni. Una vergogna! Nemmeno con 11 Cristiano Ronaldo, Conte andrebbe avanti in Europa. Forse siete d’accordo adesso di fronte all’ultima frittata. Ma quando criticavo Conte con logica e argomenti, gli interisti sapevano solo insultare. Che poi per me erano medaglie e oggi siamo arrivati alla redazione dei conti”.