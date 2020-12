Alla vigilia di Napoli-Real Sociedad di Europa League, parla il tecnico azzurro Gennaro Gattuso: le sue dichiarazioni

Il Napoli affronta domani sera la Real Sociedad nell’ultima giornata del gruppo F di Europa League. Azzurri con due risultati su tre a disposizione per il passaggio del turno, alla vigilia ha parlato in conferenza stampa il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso.

“Sapevamo dall’inizio che era un girone difficile che sarebbe rimasto in bilico fino all’ultimo – ha spiegato – Domani ci giochiamo il primo obiettivo stagionale, spero in un grande Napoli. Un anno dal mio arrivo? Abbiamo fatto buone cose, non so se sono soddisfatto ma sapevo dal primo giorno che era una squadra con dei valori. Fabian Ruiz per domani è a disposizione. Insigne? Quando dico che deve sorridere non deve farlo per i gol ma per l’ambiente che c’è qui. Con lui ho un rapporto schietto e gli dico tutto prima che a voi”.

Sulla questione razzismo: “Non so cosa avrei fatto nella situazione di ieri a Parigi, ma ieri è arrivato un segnale forte di fronte a una brutta pagina di calcio”.

Chiusura sul rinnovo: “Fatevi i c… vostri (ride, ndr). Dico sempre che stanno controllando i documenti, vediamo”.