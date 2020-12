CSKA Sofia-Roma, Fonseca: “Pellegrini sarà pronto col Bologna”

Archiviato il pari con il Sassuolo, la Roma è pronta a tornare in campo anche in Europa League contro il CSKA Sofia: Fonseca in conferenza

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League in casa del CSKA Sofia che chiuderà la fase a gironi dei capitolini. Il tecnico giallorosso si è soffermato anche sul caso Pellegrini: “Ho fiducia che sarà pronto per giocare a Bologna. Lorenzo ha giocato benissimo contro il Sassuolo, ho parlato con lui e sa cosa penso. Deve rimanere concentrato e continuare a giocare bene come sta facendo. Le altre cose non sono importanti, l’importante è che resti concentrato. Le critiche ci stanno, ma è difficile capirle su un giocatore romano e romanista, che dà sempre tutto per la squadra, che vive la Roma in modo diverso. È un esempio, è uno dei capitani. E’ difficile comprendere perchè manca la sensibilità per capire quanto Pellegrini lavora per la Roma e quanto ama la Roma”.

Sulle novità di formazione: “Milanese partirà dal primo minuto. Questa gara è anche l’opportunità di migliorare la condizione fisica di diversi giocatori come Smalling e Diawara, ma anche per far giocare alcuni ragazzi della Primavera”.