L’attuale contratto di Mbappe con il Paris Saint-Germain scade nel giugno 2022. Il campione francese è il ‘sogno’ del presidente della Juventus Andrea Agnelli, un sogno ad oggi impossibile

Paris Saint-Germain al lavoro per blindare uno dei suoi campionissimi, Kylian Mbappe. Stando a ‘RMC Sport’ il Ds dei parigini Leonardo ha avuto un primo importante incontro con l’entourage del francese proprio per discutere del rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022. La stampa transalpina parla di una proposta da 40 milioni di euro l’anno ma anche, in caso di rifiuto, di un possibile rilancio ‘record’ fino a toccare i 60 milioni netti più bonus.

Si tratterebbe di una proposta pressoché irrinunciabile, che farebbe del ventuenne il calciatore più pagato al mondo. Mbappe è da tempo nel mirino del Real Madrid ed è il ‘sogno’ del presidente della Juventus Andrea Agnelli, un sogno destinato a restare tale.