Calciomercato, addio Neymar-Mbappe | L’annuncio del presidente del PSG

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le situazioni di Neymar e Mbappe

Sono tante le voci di mercato che coinvolgono il Paris Saint-Germain. Nello specifico, sono Neymar e Mbappé che hanno gli occhi addosso degli altri top club europei. I due hanno il contratto in scadenza nel 2022 e non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il club parigino. Il Barcellona vorrebbe riacquistare Neymar, mentre è il Real Madrid la squadra che porterebbe volentieri via Mbappé dal PSG. A tal proposito, è intervenuto il presidente Nasser Al-Khelaifi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

PSG, le parole di Al-Khelaifi su Neymar e Mbappe

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘RMC Sport‘. L’imprenditore qatariota si è soffermato soprattutto sulla situazione che stanno vivendo Neymar e Kylian Mbappé: “Abbiamo aperto i discorsi per trattenere Neymar e Mbappe. Sono fiducioso, perché entrambi vogliono restare qui“. Insomma, parole chiare: due dei top player del calcio mondiale difficilmente si muoveranno da Parigi nelle prossime sessioni di mercato.