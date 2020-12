Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa | Contatti per tre talenti

Il Milan sembra pronto ad agire in maniera importante sul calciomercato per aggiudicarsi diversi talenti in difesa. Di seguito le ultime novità a riguardo

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione, piazzandosi al primo posto in classifica a suon di vittorie. Nonostante non sia arrivato un difensore di prima fascia in difesa, i rossoneri stanno ottenendo ottimi risultati e vogliono restare in testa alla Serie A. La società ha tutta l’intenzione di rinforzare il reparto arretrato e diversi nomi restano in lizza per occupare quella posizione. Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Calciomercato Milan, Simakan in pole: prima una cessione

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i rossoneri sarebbero pronti a una vera e propria rivoluzione in difesa. Uno tra Musacchio e Duarte dovrebbe partire, con gli agenti a lavoro per trovare una destinazione. In entrata, invece, il nome in pole position è quello di Mohamed Simakan. Il centrale piace molto a Maldini e può disimpegnarsi anche da terzino bloccato. Le ultime indiscrezioni parlano di un avvicinamento significativo negli ultimi tempi. Restano vive anche le opzioni legate a Lovato e Kabak, per cui i contatti rispettivi club restano frequenti.