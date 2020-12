Calciomercato Milan, Maldini lavora al colpo a zero | Prima una cessione

Il Milan è in prima fila sul calciomercato per centrare il colpo a parametro zero. Maldini lavora sodo sull’affare, ma prima sarebbe necessaria un’uscita

Il Milan è molto attivo in questa fase del calciomercato, alla ricerca dei migliori talenti a basso costo, ma che possa dare una svolta alla squadra. I rossoneri, in tal senso, continuano a monitorare con grande attenzione il futuro di Florian Thauvin. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sull’esterno d’attacco che piace molto alla società e sembra essere il preferito per il ruolo di laterale offensivo nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Maldini su Thauvin: occhio a Castillejo

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, resta calda la pista Thauvin per il Milan, confermata dalla dirigenza anche nelle scorse settimane. Si deve, però, parallelamente liberare un posto per l’arrivo del francese a parametro zero. In tal senso, occhio a Samu Castillejo. Lo spagnolo ha perso il posto dopo l’esplosione di Saelemaekers. Nonostante stia facendo bene dalla panchina, il suo addio a fine stagione è probabile e se ne parla da tempo. Fuori Castillejo, dentro Thauvin, dunque? Vedremo se la pista prenderà quota nei prossimi mesi.