Mino Raiola non ha dato certezze sul rinnovo di Donnarumma, ancora in scadenza a giugno. Dalla Spagna rilanciano una pista a costo zero per l’eventuale sostituzione del portiere

Nella sua lunga intervista a ‘Tuttosport’, Mino Raiola non ha dato certezze circa il prolungamento contrattuale di ‘Gigio’ Donnarumma. Anzi, il procuratore ha riaperto al possibile addio a giugno, nel caso a costo zero visto che il portiere nativo di Castellammare di Stabia è ancora in scadenza: “Al momento è del Milan, poi si vedrà – le parole di Raiola – Rischio divorzio? Di sicuro c’è solo che non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi ero qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: Keylor Navas al posto di Donnarumma

Indiscrezioni di queste ore accostano Donnarumma al Tottenham di Mourinho e di nuovo al Paris Saint-Germain, alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione dato che avrebbe deciso di non proseguire con Keylor Navas. E proprio il costaricano ex Real Madrid, stando a ‘Don Balon’, potrebbe rimpiazzarlo al Milan.

Il 33enne sarebbe gradito ai rossoneri, considerato il probabile ritorno in Champions, per via della sua grande esperienza a livello internazionale. Il Psg lo valuta sui 10 milioni di euro, ma vista l’età avanzata potrebbe accontentarsi anche di meno. Non è escluso che possa offrirlo come contropartita proprio nell’operazione Donnarumma. L’ostacolo potrebbe essere lo stipendio di Navas, che è di circa 12 milioni lordi.