Calciomercato Juventus, retroscena dall’Inghilterra: ‘big’ offerto 5 volte

A Torino non è stata ancora smaltita la ‘sbornia’ della vittoria per 3-0 ai danni del Barcellona, prima italiana a riuscirci al ‘Camp Nou’. Negli ultimi giorni, però, la Juventus è la squadra più citata in chiave mercato: si è riaccesa improvvisamente la pista Pogba. Mentre tutta Europa parla del possibile ritorno del centrocampista francese, dall’Inghilterra arriva un clamoroso retroscena di mercato legato ai bianconeri. Il protagonista, in questo caso, è un altro ‘big’ della Premier League: Mesut Ozil.

Calciomercato Juventus, retroscena Ozil | “È stato offerto cinque volte”

Paul Pogba non è l’unico grande giocatore a non essere più considerato nei piani futuri del proprio club in Premier League. Nell’Arsenal, infatti, Mesut Ozil è stato ormai messo ai margini del progetto da Mikel Arteta ed è considerato un separato in casa. Il giornalista di mercato Fabrizio Romano, intervenuto ai microfoni di “The Arsenal Lounge’, ha rivelato un retroscena sul fantasista tedesco: “Negli ultimi anni è stato offerto quattro o cinque volte alla Juventus, ma non lo hanno mai voluto”.

I bianconeri, quindi, avrebbero avuto la possibilità di mettere le mani su Ozil a più riprese, ma avrebbero scelto di chiudere la porta in faccia all’ex Werder Brema. Se la dirigenza piemontese avesse voluto, ora Andrea Pirlo avrebbe a disposizione un vero e proprio trequartista.