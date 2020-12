Calciomercato Inter, nuova pista dall’Inghilterra per Eriksen

Calciomercato Inter, Eriksen sempre più lontano dai nerazzurri: a gennaio nuova ipotesi in Premier League per il danese

Il futuro di Eriksen è sempre più in bilico, il giocatore danese appare fuori dai piani di Conte per la sua Inter e la rottura tra i due appare insanabile. Anche stasera in Champions League dovrebbe guardare la gara almeno inizialmente dalla panchina. Prende sempre più quota un addio a gennaio, con numerose piste possibili.

Secondo ‘Eurosport’, alla corsa si iscrive anche il West Ham. David Moyes sogna un grande colpo a gennaio per inseguire un piazzamento di prestigio in campionato e all’Inter potrebbe essere recapitata presto un’offerta. Molte altre le squadre in Premier League che pensano a lui, la partita è aperta.