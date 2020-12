Calciomercato Inter, Eriksen favorito | Stasera la vetrina europea

Eriksen favorito per la gara di Champions League, stasera vetrina europea in ottica calciomercato per il talento dell’Inter

La gara più importante della stagione è già arrivata. Stasera l’Inter si gioca, contro lo Shakhtar Donetsk, la qualificazione agli ottavi di Champions League, appesa ormai a un filo. Complici defezioni importanti a centrocampo, al momento Eriksen è il favorito per la maglia da titolare. Il danese è ormai all’ultima chiamata prima del calciomercato invernale, ma in realtà il suo destino pare già segnato.

Calciomercato Inter, Eriksen via a gennaio: stasera la vetrina europea

La gara di stasera contro gli ucraini, più che convincere Conte a ricredersi, servirà a Eriksen come importante vetrina internazionale. Osservatori italiani e stranieri potrebbero cogliere l’occasione per visionarlo in vista della riapertura del mercato. La sua presenza da titolare, come anticipato da Calciomercato.it, non sarebbe infatti considerata un reale cambiamento. Al giocatore vengono accostate Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Psg, Real Madrid e persino Juventus.