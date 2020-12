Il futuro di Eriksen non è ancora scritto? Il commento: “Nel calcio bisogna sempre aspettare. Non è detto che vada via a gennaio”

È il giorno di Inter–Shakhtar Donetsk. Questa sera, alle ore 21, Lukaku e compagni si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Conte arriva alla sfida in piena emergenza a centrocampo: Vidal e Barella, infatti, non saranno della partita, così come Nainggolan. L’allenatore nerazzurro dovrebbe così lanciare dal primo minuto il separato in casa Eriksen. Una scelta forzata che potrebbe anche cambiare il futuro del fantasista danese.

Calciomercato Inter, Eriksen può cambiare il proprio futuro: le ultime

Intervenuto a ‘Top Calcio 24’, l’allenatore Gianni Sandrè non ha escluso la permanenza di Eriksen nella prossima sessione invernale di calciomercato: “Eriksen è un giocatore di livello internazionale, è un caso che non stia andando bene. Se stasera farà una grande partita, andrà riconfermato domenica in campionato. E se giocherà ancora bene, chi avrà il coraggio di cederlo? Nel calcio bisogna sempre aspettare, successe anche con Platini alla Juventus. Aspetterei, non è detto che vada via a gennaio“. Il futuro dell’ex Tottenham, dunque, potrebbe non essere già scritto. Tuttavia, il 28enne resta fuori dai piani di Conte e, a meno di clamorose sorprese, difficilmente proseguirà la propria avventura in nerazzurro. In ogni caso, l’ultima parola spetta sempre al campo, e stasera si profila una grandissima occasione per Eriksen. Staremo a vedere.