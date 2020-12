Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower di Calciomercato.it quale tra Inter, Lazio e Atalanta rischia maggiormente di non passare il turno di Champions

Caccia al passaggio del turno per le italiane in Champions League, che ad eccezione della Juventus, sono ancora tutte impegnate con sfide decisive nei propri gironi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it‘ quale tra Inter, Lazio e Atalanta corre il rischio più alto di non strappare il pass per gli ottavi di finale. Per il 57,4% dei votanti proprio la squadra di Conte rischia fortemente di uscire alla fase a gironi vista anche la situazione delicata del proprio raggruppamento. 18,5 la Lazio mentre 14,8% delle preferenze per l’Atalanta.