Serie A, furia Rizzoli su Maresca | Decisione presa

Brutto arbitraggio di Maresca durante Roma-Sassuolo, match di Serie A; Rizzoli adirato, arriva lo stop di un turno

Furia Roma sull’arbitraggio di Maresca nel match pareggiato col Sassuolo. Anche ieri non sono mancate le polemiche per la direzione del fischietto, sulla quale in mattinata il dirigente Gianluca Rocchi non aveva infierito. Diversa sembra invece la reazione di Nicola Rizzoli che, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe rimasto particolarmente adirato per la gestione disciplinare della partita e l’atteggiamento, particolarmente spocchioso e superbo.

Maresca non sarebbe nuovo a condotte simili e, questa volta, dovrebbe essere fermato per un turno per poi tornare in maniera ‘soft’ da quarto uomo. Non dovrebbe essere riproposto, però, in una gara dei giallorossi.