Alla vigilia del match decisivo dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa: seguila in diretta

La sfida di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk sarà un crocevia decisivo per il futuro dell’Inter in Champions League. Non basterà, però, una vittoria ai nerazzurri che dovranno anche sperare in un risultato favorevole fra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. Alla vigilia del match, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa: vi aggiorneremo in diretta su ‘Calciomercato.it‘. Al suo fianco, anche Danilo D’Ambrosio.

CENTROCAMPO- “La situazione a centrocampo non è sicuramente delle migliori, ma cercherò di fare le scelte giuste. Domani vedrete”

POSSIBILE BISCOTTO – “Bisogna guardare alla realtà del fatti. E la realtà dei fatti dice che noi dobbiamo vincere la partita contro una squadra tosta come lo Shakhtar. Da parte nostra abbiamo delle problematiche importanti a stilare la formazione di domani, dobbiamo essere bravi ad esaltarci nelle difficoltà. Per il resto non sono per nulla preoccupato perché stiamo parlando di Champions League e di grandi club, non di un torneo da bar. È deprimente sentir parlare di biscotti”.

PERCORSO – “Abbiamo iniziato un percorso e lo stiamo portando avanti per cercare di migliorarci sotto ogni aspetto”

SHAKHTAR- “All’andata è stata una partita combattuta, sappiamo che è una grande squadra allenata da un bravissimo allenatore. Questa è la terza volta che li affrontiamo in pochissimo tempo. Domani abbiamo un solo risultato a disposizione, la vittoria, e cercheremo di ottenerla a tutti i costi”

VIDAL- “Arturo non è disponibile per la partita di domani e portarlo significherebbe rischiare di perderlo ed in quella posizione non ci possiamo permettere assenze. Contro il Borussia abbiamo vinto anche senza di lui e cercheremo di sopperire anche questa volta. Vincere tutti insieme contro le difficoltà secondo me sarà ancora più bello”

SENSAZIONI- “In questo momento, sinceramente, sarà importante l’allenamento di oggi. Faremo delle valutazioni decisive per domani. Abbiamo defezioni importanti in ogni reparto, ma anche la consapevolezza che le difficoltà ci devono esaltare”

Inter-Shakhtar, Conte e D’Ambrosio in conferenza: “Domani daremo il 110% per non avere rimpianti”

Oltre ad Antonio Conte, alla vigilia del match fra Inter e Shakhtar, ha parlato anche Danilo D’Ambrosio. ” Il rammarico è che domani non dipenderà solo da noi, per non avere rimpianti dovremo fare i tre punti”. Così ha presentato l’incontro l’esterno nerazzurro, che poi ha continuato: “Sarà una gara piena di ostacoli, ogni volta che li abbiamo affrontati ci hanno creato problemi. Dovremo dare il 110% per non avere rimpianti, a prescindere dagli altri risultati”.