Il comunicato ufficiale dell’Inter sull’infortunio rimediato da Arturo Vidal contro il Bologna: le condizioni del centrocampista cileno

E’ arrivato l’esito degli esami diagnostici effettuati da Arturo Vidal dopo l’infortunio rimediato nella gara di sabato contro il Bologna. Il centrocampista dell’Inter, che salterà la decisiva sfida Champions contro lo Shakhtar come spiegato da Conte in conferenza, si è sottoposto a risonanza magnetica.

Come riportato dal comunicato diramato dalla società nerazzurra, l’ex Barcellona ha riportato “un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra”. Nessun anticipo sui possibili tempi di recupero per il 33enne di San Joaquin: come si legge sulla nota, infatti, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. Per Conte un problema non di poco conto, considerato che domani sera mancherà con ogni probabilità anche Barella che ha saltato anche la rifinitura.