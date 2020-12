Europa League, UFFICIALE: gara rinviata per Covid

Il Covid continua a stravolgere il calendario calcistico: questa volta è la Uefa a doversi arrendere, rinviata una gara di Europa League

La Uefa ha deciso, gara rinviata. Troppi casi di Covid ed allora la partita di Europa League non può disputarsi. Rinviata Villarreal-Qarabag per i numerosi casi di coronavirus registrati nella squadra azera. Un numero così elevato di contagiati che il tecnico Qurbanov non ha a disposizione neanche il numero minimo richiesta dalla Uefa per poter disputare il match. Così non c’è stata altra soluzione che rinviare la gara a data da destinarsi. La Uefa ora – come si legge nel comunicato ufficiale del club spagnolo – valuterà con le due squadre le ipotesi di recupero. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Fortunatamente nel gruppo I per Villarreal e Qarabag i giochi sono già fatti: spagnoli certi del primo posto in classifica, azeri già matematicamente ultimi.