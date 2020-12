DIRETTA Champions League, Barcellona-Juventus 0-2 | Raddoppia McKennie, Buffon para su Messi – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Camp Nou’ tra le formazioni di Koeman e Pirlo in tempo reale

La Juventus fa visita al Barcellona nella partita conclusiva del gruppo G di Champions League che mette in palio il primo posto. Entrambi già qualificate agli ottavi, i bianconeri di Pirlo devono vincere 3-0 oppure con due gol di scarto ma segnandone almeno tre per vendicare il ko dell’andata e prendersi la testa del girone. I blaugrana di Koeman, invece, vogliono centrare un altro successo per chiudere a punteggio pieno. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Camp Nou’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; de Jong, Pjanic; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann. All. Koeman

JUVENTUS (3-4-1-2): Buffon; de Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, McKennie, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

CLASSIFICA: Barcellona punti 15, Juventus 12, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1.