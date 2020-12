Barcellona-Juventus 0-3, successo clamoroso dei bianconeri: due volte Cristiano Ronaldo dal dischetto e McKennie, è vittoria del girone

Serata da leggenda per la Juventus, che vince per 3-0 in casa del Barcellona e compie il clamoroso sorpasso in vetta al girone G di Champions League per differenza reti negli scontri diretti. La doppietta di Cristiano Ronaldo dal dischetto e la rete di McKennie regalano ai bianconeri un trionfo storico.

Partenza subito aggressiva della squadra di Pirlo, che passa al 13′ su rigore per atterramento di Ronaldo da parte di Araujo. CR7 insacca e poco dopo (20′) arriva il raddoppio, con McKennie che in girata finalizza una azione splendida. Il Barcellona è solo Messi ma Buffon è attento in un paio di occasioni, la Juve gestisce bene e crede alla possibilità di ribaltare il girone. Il terzo gol arriva a inizio ripresa: mani di Lenglet, l’arbitro non vede ma il Var sì. Altro rigore, Cristiano Ronaldo ancora infallibile (52′). Juventus in scioltezza e che va vicina alla quarta segnatura più volte, il Barcellona reagisce di nervi ma non va al di là di una traversa di Griezmann e un paio di acuti di Messi. Pirlo si gode la notte più bella della sua Juve, crisi nera per Koeman e i suoi.

CLASSIFICA: JUVENTUS punti 15, BARCELLONA 15, Dinamo Kiev 4, Ferencvaros 1.