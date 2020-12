Champions League, in serata in campo Juventus e Lazio: gare contro Barcellona e Brugge, tutte le ultime notizie su formazioni, TV e mercato

Questa sera scenderanno in campo Lazio e Juventus per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League. I biancocelesti vanno a caccia del pass per gli ottavi di finale ospitando all’Olimpico i belgi del Club Brugge mentre la compagine allenata da Andrea Pirlo andrà ad affrontare al Camp Nou il Barcellona di Leo Messi per la vetta della classifica. Tante le tematiche scottanti per le gare di questa sera con la sfida nella sfida tra il fuoriclasse argentino e il rivale di sempre Cristiano Ronaldo ad accendere ulteriormente gli animi. Probabili formazioni, risvolti di calciomercato e dove seguire in TV e in streaming Barcellona-Juventus e Lazio-Brugge.

Barcellona-Juventus, probabili formazioni e le ultime di mercato

La Juventus di Andrea Pirlo, alle ore 21, sfida al Camp Nou il Barcellona nell’ultimo turno della fase a gironi della Champions League. Il tecnico bianconero fa affidamento sul ritorno in campo di Alvaro Morata che andrà ad affiancare l’immancabile Cristiano Ronaldo in attacco. In porta dovrebbe esserci il veterano Buffon mentre in difesa saranno riproposti Danilo e Bonucci con Cuadrado ed Alex Sandro. In mediana insieme all’ex Arthur saranno presenti Rabiot, Ramsey e Chiesa.

Koeman invece si affida in porta a Ter Stegen, coperto da una linea difensiva composta da Dest sull’out di destra, con Jordi Alba dalla parte opposta. Centrali Lenglet e Arauj mentre mezzo al campo de Jong dovrebbe riposare con Pjanic e Alena favoriti. Alle spalle di Braithwaite il terzetto composto da Messi, Trincao e Coutinho.

Probabili formazioni Barcellona-Juventus:

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Alena, Pjanic; Trincao, Messi, Coutinho; Braithwaite. ALL.: Koeman.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. ALL.: Pirlo.

Arthur e Pjanic con i due centrocampisti che si sono di fatto scambiati maglia e ruolo senza per ora trovare fortune. Nel recente passato sono stati accostati ai catalani anche altri calciatori legati al mondo bianconero: da Bernardeschi a De Sciglio fino ad arrivare a de Ligt che due estati fa scelse però la Juventus nonostante la corte del Barça che rimase a bocca asciutta. La telenovela potrebbe comunque continuare con altri grandi nomi in ballo. Camavinga oltre al fenomeno Haaland: l’ex bianconero Sul fronte mercato sono tanti gli intrecci che hanno visto coinvolte Juventus e Barcellona nei mesi scorsi. Uno su tutti lo scambio andato a segno tracon i due centrocampisti che si sono di fatto scambiati maglia e ruolo senza per ora trovare fortune. Nel recente passato sono stati accostati ai catalani anche altri calciatori legati al mondo bianconero: daa De Sciglio fino ad arrivare ache due estati fa scelse però la Juventus nonostante la corte del Barça che rimase a bocca asciutta. La telenovela potrebbe comunque continuare con altri grandi nomi in ballo. Su tutti Pogba e il giovanissimooltre al fenomeno Haaland: l’ex bianconero per ammissione di Raiola lascerà lo United , piace in Spagna soprattutto al Real ma i tifosi sperano di rivederlo a Torino. Tanta concorrenza a anche per il talentino del Rennes che piace a mezza Europa.

La Juventus arriva prima se…

La Juventus ha già da tempo concluso il discorso legato alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions e nella gara di questa sera punta al primo posto. I bianconeri arrivano primi vincendo e segnando tre o più gol, oppure con qualsiasi risultato con due gol di scarto diverso dal 2-0. Così facendo la squadra di Pirlo chiuderebbe alla pari dei catalani ma con il computo dei gol negli scontri diretti a favore.

Lazio-Brugge, probabili formazioni e mercato

Per strappare il pass per gli ottavi Inzaghi si affida al duo Correa-Immobile in avanti con l’esperienza di Reina tra i pali e quella di Acerbi a guidare la difesa. In mediana Luis Alberto, Milinkovic e Leiva dovranno fare legna e gioco per raccogliere i tre punti. Clement invece potrebbe presentare un 4-3-3 per fare uno sgambetto ai capitolini affidando tutto il proprio potenziale offensivo ai vari Diatta, De Katelaere e Lang.

Probabili formazioni Lazio-Brugge

Lazio (3-5-2) Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

Brugge (4-3-3) Mignolet; Mata, Kossounou, Deli, Sobol; Balanta, Vormer, Vanaken; Diatta, De Katelaere, Lang. All. Crement.

Al contrario della Juventus, la Lazio per ora sembra pensare poco al prossimo calciomercato con Lotito e soci pronti a puntellare l’organico solamente qualora se ne presentasse davvero un’occasione propizia. Per il futuro si valuta la crescita di Zaccagni del Verona che ora piace a mezza Serie A, mentre in difesa sembra aver convinto il ritorno di Hoedt sul quale si lavora per il riscatto e la conseguente permanenza. La prossima estate sarà poi la volta di fare nuovamente i conti con le molteplici voci legati al destino di Milinkovic-Savic che continua a piacere in giro per l’Europa.

La Lazio passa se…

Tutto apertissimo nel girone Champions della Lazio che lascia dubbi su tutte e due le posizioni di testa. I biancocelesti si qualificano agli ottavi di finale con un risultato positivo nella gara di questa sera. Due risultati su tre quindi per il passaggio del turno visti i due punti di margine che conservano i capitolini sul Brugge, diretto avversario della squadra di Inzaghi che ha il destino nelle proprie mani.

Barcellona-Juventus e Lazio-Brugge, dove vederle in TV

Barcellona-Juve è in programma alle ore 21 al Camp Nou di Barcellona e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Play. La sfida tra Lazio e Bruges, con fischio d’inizio alle ore 18.55 sarà invece visibile su Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming sull’applicazione Sky Go.