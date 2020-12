Calciomercato Milan, il Real Madrid ha un piano per Brahim Diaz

Si complica sempre di più la permanenza al Milan di Brahim Diaz per cui il Real Madrid sembra avere un piano futuro

Ottimo impatto con l'ambiente Milan per Brahim Diaz che con una manciata di apparizioni ha già convinto la dirigenza e l'allenatore rossonero. Pioli ha infatti fiducia nel giovane trequartista impiegato spesso e volentieri in questo primo scorcio di stagione. Un rendimento che non è passato inosservato in casa Real Madrid e che avvalora la decisione degli spagnoli di cederlo ma solamente in prestito.

Il Milan non vorrebbe privarsene ma secondo quanto sottolineato da ‘Don Diario’, i blancos hanno piani importanti per Diaz che potrebbe anche tornare a Madrid per restare in prima squadra ed andare a rimpiazzare probabilmente il partente Isco. I rossoneri proverebbero a trattenerlo ma al momento la risposta è negativa.