L’ex Liverpool Carragher ha attaccato Pogba, riguardo al suo possibile ritorno alla Juventus: “Non è mica come Cristiano Ronaldo”

La notizia di mercato del momento è certamente il possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Un’ipotesi accesa dalle parole di Mino Raiola e accentuata dalle rivelazioni di Ivan Reggiani sui dettagli dell’operazione rilasciate a ‘Calciomercato.it‘. Il ritorno del francese a Torino, comunque, sembra presentare delle difficoltà e delle incertezze. L’unica certezza, invece, resta la volontà del francese di lasciare il Manchester United e di cambiare aria. Intanto, dall’Inghilterra arrivano critiche pesanti nei confronti di Pogba.

Calciomercato Juventus, attacco a Pogba: “Il più sopravvalutato che abbia mai visto”

Mentre impazzano le voci di un possibile ritorno di Pogba alla Juventus, dall’Inghilterra arriva un attacco frontale nei confronti del giocatore. L’ex Liverpool, e attuale opinionista TV, Jamie Carragher ha mosso critiche pesanti contro il centrocampista transalpino. “Il Manchester United deve toglierselo dalle scatole. È il giocatore più sopravvalutato che io abbia mai visto e credo che quei due (Pogba e Raiola, ndr) siano una disgrazia”.

Parole importanti quelle spese da Carragher nei confronti di Pogba, accusato di essere stato sopravvalutato in passato e di non aver rispettato le aspettative in Premier League. L’ex Liverpool, poi, ha ‘punzecchiato’ il francese confrontandolo con quello che potrebbe essere un suo prossimo compagno in bianconero. “Anni fa tutti sapevano che Cristiano Ronaldo sarebbe partito, ma lo United lo sopportava perché ne valeva la pena. Per Pogba non è così, quindi, mandatelo via”.