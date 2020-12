Calciomercato, esonero UFFICIALE | Il comunicato della società

Christian Gourcuff non è più l’allenatore del Nantes. L’annuncio ufficiale del club francese

La pesante sconfitta interna per 4-0 contro lo Strasburgo è fatale a Christian Gourcuff. Il Nantes ha infatti comunicato ufficialmente l’esonero dell’allenatore. Il club francese è reduce da una striscia di due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite. Un rendimento che è costato la panchina al tecnico, padre dell’ex Milan Yoann Gourcuff. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, “Pogba già a gennaio!”

Calciomercato, il Nantes esonera Gourcuff | Arriva il rifiuto di Blanc

Il Nantes occupa la 14esima posizione in Ligue 1, a solo tre punti dalla zona playout. La squadra è stata così temporaneamente affidata a Patrick Collot, mentre per la successione di Gourcuff circolano i nomi di Patrick Vieira, Sabri Lamouchi e Laurent Blanc. Tuttavia, stando a ‘le10sport.com’, l’ex allenatore del PSG ha già rifiutato la panchina in quanto non intenzionato a tornare a stagione in corso.