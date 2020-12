Barcellona-Juventus, Pirlo: “Preparata bene tatticamente. Ronaldo ci teneva”

Vittoria e primo posto nel girone: la Juventus centra un obiettivo fondamentale per la stagione

La Juventus vince 3-0 al Camp Nou e si assicura il primo posto nel girone di Champions League. Andrea Pirlo, ai microfoni di ‘SkySport’, commenta la prestazione brillante dei suoi: “Per noi era importante ripartire dal secondo tempo del derby e con questa determinazione poi i valori si vedono ed emergono”.

“Avevamo preparato la partita per avere superiorità in mezzo al campo con tre giocatori contro i loro due in mediana, quindi due mezzale che sapessero anche inserirsi. Sul piano tattico l’avevamo preparata bene, ma bravi i giocatori a sfruttare tutte le occasioni concesse. Ronaldo ci teneva tanto a fare una grande partita contro il suo eterno rivale e con questi stimoli diventa tutto più facile”.

Una Juventus altalenante, che alterna prestazioni positive ad altre meno importanti: “Non è facile perché ci sono tante partite e non facile recuperare a livello mentale. Quando ci sono partite come questa è più facile trovare gli stimoli giusti, ma non dobbiamo dimenticare che il campionato resta una priorità. Contro il Genoa servirà una squadra molto concentrata: è un obbligo”.